Museum Reinhard Ernst von Stararchitekt Maki öffnet 23. Juni

Wiesbaden (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet hier Besucher aus vielen Ländern: Nach mehreren Verzögerungen eröffnet am 23. Juni das Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden mit abstrakter Kunst. Das würfelförmige weiße Gebäude ist das einzige Museum des japanischen 95 Jahre alten Architekten und Pritzker-Preisträgers Fumihiko Maki in Europa, wie Museumssprecherin Kathrin Grün mitteilt.

Hinzu kommt die erste Sonderausstellung. Sie soll dem Architekten Maki gewidmet werden. Vom 23. Juni 2024 bis zum 9. Februar 2025 zeigt sie laut Planung Modelle einiger seiner Projekte, etwa des Towers 4 World Trade Center in New York. Auch sollen Museumsbauten von Maki vorgestellt werden, beispielsweise das Aga Khan Museum in Toronto, das Yerba Buena Center for the Arts in San Francisco und das National Museum of Modern Art Kyoto.