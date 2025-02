Museum will beeindrucken - und etwas schlauer machen

Karlsruhe/Baden-Baden (dpa/lsw) - Historische Schätze in anderem Licht: Das Badische Landesmuseum will die Zeit in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden nutzen, um neue Formate zu erproben. «Menschen wollen im Museum beeindruckt werden - und auch ein bisschen schlauer herauskommen», sagt Museumschef Eckart Köhne.