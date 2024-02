Ausstellung über Hip-Hop und Kunst in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Seit 50 Jahren beeinflusst Hip-Hop nicht nur die Popkultur, sondern auch Kunst, Mode und Design. In der Frankfurter Kunsthalle Schirn ist von Donnerstag an eine Ausstellung zu sehen, die diesem Thema nachgeht. Sie heißt schlicht «The Culture» und ist bis 26. Mai zu sehen. Teile der Ausstellung sind im Kunstverein Lola Montez und im Museum für Elektronische Musik zu sehen.

Der Musikstil entstand in der Bronx im New York der 1970er-Jahre als kulturelle Bewegung unter schwarzen und lateinamerikanischen Jugendlichen. Die Ausstellung wurde in den USA kuratiert und ist nach Baltimore und Saint Louis nun erstmals in Europa zu sehen.