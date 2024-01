Kunsthalle Schirn soll für Sanierung zwei Jahre schließen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter Kunsthalle Schirn soll saniert werden. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, soll die Ausstellungshalle 2025 schließen und 2027 wieder eröffnen. In dieser Zeit sollen Kunst- und Ausstellungsprojekte an anderen Orten der Stadt umgesetzt werden. Kalkuliert wird mit Gesamtkosten von rund 35,6 Millionen Euro. Die Stadtverordnetenversammlung muss der Bau- und Finanzierungsvorlage des Magistrats noch zustimmen.