Hans Haackes politische Kunst in der Schirn

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ob Umweltverschmutzung oder dubiose Immobiliengeflechte: Hans Haacke macht aus Missständen Kunst. Er recherchiert, dokumentiert, legt offen. Die Frankfurter Kunsthalle Schirn zeigt vom 8. November 2024 bis zum 9. Februar 2025 das Gesamtwerk des 1936 in Köln geborenen Künstlers, der in Kassel studiert hat und seit 1965 in New York lebt.