Besucherrekord für Schirn Kunsthalle

Frankfurt/Main (dpa) - Die Schirn Kunsthalle Frankfurt ist im vergangenen Jahr von so vielen Menschen besucht worden wie noch nie. Insgesamt seien rund 502.960 Besucher verzeichnet worden, teilte die Kunsthalle am Dienstag mit. Dazu trug auch die Ausstellung «Chagall. Welt in Aufruhr» bei, die im Februar mit einem Besucherrekord von mehr als 243.500 Menschen zu Ende gegangen war. Die Schirn Kunsthalle besteht seit dem Jahr 1986, der bisherige Rekord von rund 479.120 Besuchern stammt aus dem Jahr 2012.