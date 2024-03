Die Sonne in Schwarzweiß: Max-Pechstein-Ausstellung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Hessische Landesmuseum in Wiesbaden zeigt ab diesem Freitag eine Sonderausstellung mit 160 Werken des Expressionisten Max Pechstein. Die Schau «Max Pechstein - Die Sonne in Schwarzweiß» präsentiert neue Forschungserkenntnisse, nach denen die Sonne das gesamte Schaffen des Malers und Grafikers inspiriert habe, teilte das Museum am Mittwoch mit. Ausgestellt würden sowohl schwarz-weiße als auch bunte Arbeiten des Künstlers. Die Schau ist bis zum 30. Juni zu sehen.