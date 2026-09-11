2:1 gegen Bielefeld: Darmstadt erkämpft ersten Saisonsieg

Darmstadt (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat am fünften Spieltag endlich seinen ersten Sieg verbucht. Die «Lilien» gewannen ihre Heimpartie gegen Arminia Bielefeld mit 2:1 (1:0).

Der Südkoreaner Ho-Jae Lee sorgte bei seinem Startelfdebüt schon in der dritten Minute für das Führungstor. Milan Smit verwandelte in der 86. Minute einen Handelfmeter für Darmstadt. Marius Wörl (59.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Arminia erzielt. Die Südhessen verlassen damit vorerst den letzten Tabellenplatz.

Smit sorgt für den ersten Saisonsieg

Vor 17.710 Zuschauern am Böllenfalltor setzten die «Lilien» ihre Gäste von Beginn an unter hohen Druck. Nach einem Fehlpass der Bielefelder bekam Noah Weißhaupt den Ball vor den Fuß und konnte ihn unbedrängt in die Mitte spielen, wo Lee nur noch einschieben musste.

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