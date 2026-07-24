2. Fußball-Bundesliga

«Mit Tränen in den Augen»: Lopez verlässt Darmstadt

Sergio Lopez kehrt nach zwei Jahren in Darmstadt in seine Heimat zurück und verabschiedet sich mit emotionalen Worten aus Südhessen.

Kehrt in seine Heimat zurück: Sergio Lopez. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Kehrt in seine Heimat zurück: Sergio Lopez. (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Rechtsverteidiger Sergio Lopez verlässt den SV Darmstadt 98 und kehrt in seine spanische Heimat zurück. Nach zwei Jahren bei den «Lilien» wechselt der 27-Jährige zum spanischen Zweitligisten FC Granada, wie der hessische Fußball-Zweitligist mitteilte. 

«Heute gehe ich mit Tränen in den Augen, denn es waren zwei unglaubliche Jahre am Bölle», schrieb Loepz zum Abschied in einem Beitrag bei Instagram. Der Spanier war 2024 nach seinem Vertragsende beim FC Basel ablösefrei nach Darmstadt gewechselt. Insgesamt bestritt Lopez 63 Pflichtspiele für die Südhessen und steuerte zwölf Torbeteiligungen bei. 

Die Darmstädter hatten unlängst mit Christopher Lannert von Arminia Bielefeld einen Nachfolger für die rechte Abwehrseite verpflichtet.

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