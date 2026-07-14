Transfer

Corredor verlässt Darmstadt und kehrt nach Frankreich zurück

Nach zwei Saisons endet die Zeit für Killian Corredor in Darmstadt. Der 25-Jährige wechselt zurück in sein Heimatland - auf eigenen Wunsch.

Killian Corredor verlässt Darmstadt und wechselt nach Nantes. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Killian Corredor verlässt Darmstadt und wechselt nach Nantes. (Archivbild)

Darmstadt/Nantes (dpa/lhe) - Killian Corredor verlässt den SV Darmstadt 98. Der 25-Jährige wechselt zum französischen Fußball-Zweitligisten FC Nantes, wie die Lilien mitteilten. Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme rund zwei Millionen Euro.

Corredor war in Darmstadt Leistungsträger

Corredor war im Sommer 2024 aus Frankreich von Rodez AF nach Darmstadt gewechselt. Beim SVD entwickelte sich der Offensivspieler auf Anhieb zur Stammkraft. In wettbewerbsübergreifend 65 Pflichtspielen für den Zweitligisten erzielte er 13 Tore. Darüber hinaus steuerte Corredor neun Vorlagen bei.

«Killian ist bereits im Laufe der vergangenen Saison mit dem klaren Wunsch an uns herangetreten, nach Frankreich zurückzukehren. Wir haben uns daher entsprechend darauf vorbereitet. Das Angebot des FC Nantes erfüllt nun unsere Erwartungen und wir konnten Killians Wechselwunsch entsprechen», erklärte Darmstadts Sportchef Paul Fernie.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Corredor vor dem Abschied aus Darmstadt
Fußball-Transfer

Corredor vor dem Abschied aus Darmstadt

Während seine Mannschaft ein Testspiel gegen den VfR Fehlheim absolviert, verhandelt Killian Corredor offenbar über einen möglichen Wechsel nach Frankreich.

11.07.2026

Darmstadt ohne Corredor und Bader nach Bochum
2. Bundesliga

Darmstadt ohne Corredor und Bader nach Bochum

Zum Auftakt der Rückrunde muss Darmstadt 98 auf Killian Corredor und Matthias Bader verzichten. Dennoch ist das Selbstvertrauen in die eigene Leistung groß.

16.01.2026

Doppelpacker Corredor rettet Darmstadt Remis
2. Fußball-Bundesliga

Doppelpacker Corredor rettet Darmstadt Remis

Fortuna Düsseldorf verpasst den dritten Heimsieg und gibt eine 2:0-Führung noch aus den Händen. Darmstadt feiert seinen Doppel-Torschützen.

17.01.2025

SV Darmstadt 98 verpflichtet neuen Stürmer
2. Fußball-Bundesliga

SV Darmstadt 98 verpflichtet neuen Stürmer

Der SV Darmstadt 98 ist punktlos in die 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Ein neuer Stürmer aus Frankreich soll für mehr Tore sorgen.

15.08.2024

Abwehrspieler Klarer wechselt von Darmstadt nach England
Transfer

Abwehrspieler Klarer wechselt von Darmstadt nach England

Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 und Christoph Klarer gehen getrennte Wege. Den Österreicher zieht es nach England. Für die Lilien kommt der Wechsel nicht überraschend.

20.07.2024