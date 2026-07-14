Corredor verlässt Darmstadt und kehrt nach Frankreich zurück
Nach zwei Saisons endet die Zeit für Killian Corredor in Darmstadt. Der 25-Jährige wechselt zurück in sein Heimatland - auf eigenen Wunsch.
Darmstadt/Nantes (dpa/lhe) - Killian Corredor verlässt den SV Darmstadt 98. Der 25-Jährige wechselt zum französischen Fußball-Zweitligisten FC Nantes, wie die Lilien mitteilten. Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme rund zwei Millionen Euro.
Corredor war in Darmstadt Leistungsträger
Corredor war im Sommer 2024 aus Frankreich von Rodez AF nach Darmstadt gewechselt. Beim SVD entwickelte sich der Offensivspieler auf Anhieb zur Stammkraft. In wettbewerbsübergreifend 65 Pflichtspielen für den Zweitligisten erzielte er 13 Tore. Darüber hinaus steuerte Corredor neun Vorlagen bei.
«Killian ist bereits im Laufe der vergangenen Saison mit dem klaren Wunsch an uns herangetreten, nach Frankreich zurückzukehren. Wir haben uns daher entsprechend darauf vorbereitet. Das Angebot des FC Nantes erfüllt nun unsere Erwartungen und wir konnten Killians Wechselwunsch entsprechen», erklärte Darmstadts Sportchef Paul Fernie.