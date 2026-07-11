Fußball-Transfer

Corredor vor dem Abschied aus Darmstadt

Während seine Mannschaft ein Testspiel gegen den VfR Fehlheim absolviert, verhandelt Killian Corredor offenbar über einen möglichen Wechsel nach Frankreich.

Killian Corredor (re.) zieht es offenbar in seine französische Heimat zurück. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa
Killian Corredor (re.) zieht es offenbar in seine französische Heimat zurück.

Darmstadt (dpa) - Offensivmann Killian Corredor von Fußball-Zweiligist SV Darmstadt 98 steht unmittelbar vor dem Wechsel nach Frankreich. Das erklärte Sportdirektor Paul Fernie am Samstag vor dem 8:0-Sieg des SV Darmstadt 98 im Testspiel gegen den VfR Fehlheim, bei dem Corredor freigestellt war. 

Laut «Darmstädter Echo» gehe Fernie davon aus, dass der Wechsel in den kommenden 48 Stunden perfekt sei. Der 25 Jahre alte Corredor, der vor knapp zwei Jahren ans Böllenfalltor gewechselt war und in 59 Zweitliga-Spielen 13 Tore verbuchte, wurde zuletzt mit den französischen Zweitligisten Nantes und St. Etienne in Verbindung gebracht.

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