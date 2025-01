Doppelpacker Corredor rettet Darmstadt Remis

Düsseldorf (dpa) - Ein Doppelpack von Killian Corredor hat den SV Darmstadt 98 vor der nächsten Niederlage bei Fortuna Düsseldorf bewahrt und seinem Team bei den Rheinländern zumindest einen Punkt gerettet. Die mittlerweile in elf Ligaspielen nur einmal unterlegenen Hessen verpassten aber durch das 2:2 (0:1) den erstmaligen Sprung in die obere Tabellenhälfte der 2. Fußball-Bundesliga. Die Düsseldorfer, die in der Hinrunde siebenmal die Tabellenführung innehatten, hätten mit einem Sieg wieder die Spitzengruppe erreicht.