Fortuna Düsseldorf hält Anschluss - 3:2 gegen Ulm

Düsseldorf (dpa) - Mit dem ersten Heimsieg in diesem Jahr arbeitet sich Fortuna Düsseldorf wieder an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga heran. Die seit drei Spielen unbesiegte Mannschaft von Trainer Daniel Thioune bezwang den Abstiegskandidaten SSV Ulm mit 3:2 (2:1) und belegt mit 33 Punkten wieder einen vorderen Platz.