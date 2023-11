Wehen überrascht Favorit Fortuna: 3:1-Erfolg in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Mit einem überraschenden Auswärtssieg hat der SV Wehen Wiesbaden seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und den Sprung in die obere Tabellenhälfte geschafft. Der Aufsteiger gewann am Freitagabend beim Favoriten Fortuna Düsseldorf mit 3:1 (3:0) und blieb damit auch im vierten Spiel in Serie unbesiegt. Die zuvor vier Pflichtspiele unbezwungenen Düsseldorfer hingegen dürften nach der Niederlage den zweiten Tabellenplatz im Laufe des Spieltages wohl verlieren.