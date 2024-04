Fünfter Sieg in Serie: Düsseldorf in Aufstiegsform

Wiesbaden (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat im Aufstiegskampf erneut gewonnen und dem SV Wehen Wiesbaden im Tabellenkeller den nächsten Rückschlag verpasst. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune setzte sich am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga dank der Tore von Shinta Appelkamp (13. Minute) und Isak Johannesson (64.) mit 2:0 (0:0) bei den Hessen durch.

Nach dem fünften Sieg in Serie liegt die Fortuna vor dem Sonntagsspiel des Hamburger SV in Magdeburg vier Punkte vor den Hanseaten auf Tabellenplatz drei. Die Gastgeber in Wiesbaden mussten vor 11.200 Zuschauern von der 35. Minute an mit einem Mann weniger spielen, da Hyun-ju Lee die Rote Karte sah.