Bild
2. Bundesliga

Darmstadt ohne Corredor und Bader nach Bochum

Zum Auftakt der Rückrunde muss Darmstadt 98 auf Killian Corredor und Matthias Bader verzichten. Dennoch ist das Selbstvertrauen in die eigene Leistung groß.

Florian Kohfeldt freut sich auf die Rückrunde (Archivbild). Foto: Marc Schüler/dpa
Florian Kohfeldt freut sich auf die Rückrunde (Archivbild).

Darmstadt (dpa/lhe) - Killian Corredor und Matthias Bader werden zum Rückrundenauftakt dem SV Darmstadt 98 nicht zur Verfügung stehen. Wie der hessische Fußball-Zweitligist vor dem Auftaktmatch am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum mitteilte, laboriert Corredor an Hüftproblemen. Bader zog sich eine Verletzung am Innenmeniskus im rechten Knie zu und wurde bereits operiert. Wie lange beide pausieren müssen, ist noch unklar.

Besonders der Ausfall von Leistungsträger Corredor wiegt schwer. Der offensive Mittelfeldspieler ist zweitbester Torjäger der Lilien und mit seinem Spielwitz nur schwer zu ersetzen. Coach Florian Kohfeldt nimmt es gelassen. «Wir sind als Verein in der Struktur sehr stabil geworden, dass uns Ausfälle nicht aus der Bahn unserer Arbeit werfen», sagte er. «Uns wurden jetzt ein paar Hindernisse in den Weg gelegt. Ich spüre, dass wir über diese Hindernisse gehen und uns daraus keine Entschuldigung bauen wollen». Im Kader sei eine Menge Qualität. 

Angriffslustig nach Bochum - Kohfeldt: «Wissen, was wir können»

Als Tabellendritter und mit nur einem Punkt Rückstand auf den Zweiten Elversberg geht Darmstadt in die Rückrunde. Zum Spitzenreiter Schalke sind es vier Zähler. In Bochum wollen die Lilien daher gleich eine erste Duftmarke im Aufstiegskampf setzen. «Wir haben mega Bock. Sonntag wirst du das erste Mal wieder daran gemessen, wie gut du bist», sagte Kohfeldt. 

Seine Mannschaft reist mit breiter Brust in den Ruhrpott. «Wir wissen, was wir können», sagte der 43-Jährige. Man habe Respekt vor Bochum, sei sich der Schwere der Aufgabe bewusst. «Aber wir sind selbstbewusst genug, um zu sagen: Wir haben eine Idee, wie wir in Bochum gewinnen wollen», betonte der Coach. Wichtig sei es, einfache Dinge gut zu machen. «Dann haben wir eine große Chance, Spiele zu gewinnen», sagte Kohfeldt.

