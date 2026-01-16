Darmstadt ohne Corredor und Bader nach Bochum

Darmstadt (dpa/lhe) - Killian Corredor und Matthias Bader werden zum Rückrundenauftakt dem SV Darmstadt 98 nicht zur Verfügung stehen. Wie der hessische Fußball-Zweitligist vor dem Auftaktmatch am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum mitteilte, laboriert Corredor an Hüftproblemen. Bader zog sich eine Verletzung am Innenmeniskus im rechten Knie zu und wurde bereits operiert. Wie lange beide pausieren müssen, ist noch unklar.

Besonders der Ausfall von Leistungsträger Corredor wiegt schwer. Der offensive Mittelfeldspieler ist zweitbester Torjäger der Lilien und mit seinem Spielwitz nur schwer zu ersetzen. Coach Florian Kohfeldt nimmt es gelassen. «Wir sind als Verein in der Struktur sehr stabil geworden, dass uns Ausfälle nicht aus der Bahn unserer Arbeit werfen», sagte er. «Uns wurden jetzt ein paar Hindernisse in den Weg gelegt. Ich spüre, dass wir über diese Hindernisse gehen und uns daraus keine Entschuldigung bauen wollen». Im Kader sei eine Menge Qualität.

Angriffslustig nach Bochum - Kohfeldt: «Wissen, was wir können»

Als Tabellendritter und mit nur einem Punkt Rückstand auf den Zweiten Elversberg geht Darmstadt in die Rückrunde. Zum Spitzenreiter Schalke sind es vier Zähler. In Bochum wollen die Lilien daher gleich eine erste Duftmarke im Aufstiegskampf setzen. «Wir haben mega Bock. Sonntag wirst du das erste Mal wieder daran gemessen, wie gut du bist», sagte Kohfeldt.