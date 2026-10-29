Kollision

21-Jährige stirbt bei Zusammenstoß mit Sattelzug

Eine 21-Jährige fährt am Morgen auf einer Bundesstraße. Eine Kollision mit einem Sattelzug wird ihr zum Verhängnis. Ein Gutachter soll nun klären, wie es dazu kam.

Die Frau erlitt tödliche Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Frau erlitt tödliche Verletzungen. (Symbolbild)

Langen (dpa/lhe) - Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug auf einer Bundesstraße bei Langen (Kreis Offenbach) tödlich verletzt worden. Die junge Frau sei nach der Kollision am frühen Morgen noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Ein Gutachter solle nun helfen, den Unfall zu rekonstruieren und die Ursache herauszufinden. Die Fahrbahn musste für rund fünf Stunden gesperrt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Sattelzug
Unfälle

Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Sattelzug

Warum übersah der Fahrer den Fußgänger? Nach einem tödlichen Unfall in Hainburg bleiben Fragen offen. Der Sattelzug bleibt vorerst beschlagnahmt.

18.12.2025

Kollision auf Bundesstraße – Motorradfahrer stirbt
Eutingen im Gäu

Kollision auf Bundesstraße – Motorradfahrer stirbt

Eine Autofahrerin übersieht offenbar einen Motorradfahrer – es kommt zum tödlichen Zusammenstoß. Was die Ermittlungen bisher ergeben haben.

05.11.2025

Kollision mit Lkw im Gegenverkehr - Autofahrer stirbt
Auf Bundesstraße

Kollision mit Lkw im Gegenverkehr - Autofahrer stirbt

Ein Autofahrer gerät auf der Bundesstraße 28 auf die Gegenfahrbahn. Der Zusammenstoß mit einem Sattelzug endet tödlich. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

22.10.2025

Autofahrer stirbt nach Kollision auf Bundesstraße
Notfälle

Autofahrer stirbt nach Kollision auf Bundesstraße

Auf der B485 im Landkreis Waldeck-Frankenberg prallen zwei Autos zusammen. Ein Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Menschen werden schwer verletzt.

02.04.2025

Unfälle

50-Jähriger Rennradfahrer stirbt nach Sattelzug-Kollision

07.12.2023