50-Jähriger Rennradfahrer stirbt nach Sattelzug-Kollision

Heppenheim/Lorsch (dpa/lhe) - Ein 50 Jahre alter Rennradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend zwischen Heppenheim (Landkreis Bergstraße) und Lorsch ums Leben gekommen. Wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte, kollidierte der Fahrradfahrer mit einem Sattelzug mit Auflieger, der die Bundesstraße 460 in derselben Richtung befuhr. Der Fahrradfahrer starb trotz eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch eintreffende Polizisten noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Wie ist zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.