Fahrradfahrer bei Kollision mit Auto gestorben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 41 Jahre alter Elektro-Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Frankfurt ums Leben gekommen. Der Mann erlag seinen Verletzungen in der Nacht zum Sonntag noch am Unfallort, wie ein Sprecher der Frankfurter Polizei sagte. Der Unfallhergang war den Angaben zufolge zunächst unklar. Ein Gutachter soll die Kollision rekonstruieren.