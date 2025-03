77-Jährige wird von Auto angefahren und stirbt

Lahr (dpa/lsw) - Eine 77-Jährige ist im Ortenaukreis von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die Frau habe in Lahr mit ihrem Hund eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei sie am Samstag von dem Wagen eines 79-Jährigen erfasst worden. Die Frau habe schwere Verletzungen erlitten, an denen sie kurz nach dem Unfall starb, hieß es weiter. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.