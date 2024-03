21-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Pfungstadt (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Landstraße nahe Pfungstadt schwer verletzt worden. Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Demnach war er am Donnerstagabend in Richtung Seeheim-Jugenheim unterwegs, als ein entgegenkommendes Auto in sein Motorrad prallte. Der 24-jährige Autofahrer habe mit seinem Wagen abbiegen wollen und den Biker übersehen, hieß es. Die L3303 musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.