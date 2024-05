Motorradfahrer schwer verletzt

Bischoffen (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Bischoffen-Niederweidbach im (Lahn-Dill-Kreis) schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei der 62-Jährige am Montag auf einer Bundesstraße mit einem Auto kollidiert. Beim Versuch, einen abbiegenden Pkw zu überholen, stieß er gegen das Auto und stürzte zu Boden, so die Polizei weiter. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-jährige Autofahrer blieb unverletzt.