21-jähriger Motorradfahrer nach Unfall gestorben
Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto Ende Oktober ist ein 21-jähriger Motorradfahrer nun an seinen Verletzungen gestorben. Wie es zu dem Unfall kam.
Ettlingen (dpa/lsw) - Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Unfall Ende Oktober am Dienstagmorgen an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Autofahrerin unerlaubt an einer Straßeneinmündung zur Bundesstraße 3 gewendet. Sie habe den 21-Jährigen im Gegenverkehr wohl übersehen, sodass dieser mit voller Wucht gegen das Fahrzeug gestoßen und darüber geschleudert worden sei. Laut Polizei kam er in ein Krankenhaus, wo er jetzt gestorben ist.