Tödlicher Verkehrsunfall

21-jähriger Motorradfahrer nach Unfall gestorben

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto Ende Oktober ist ein 21-jähriger Motorradfahrer nun an seinen Verletzungen gestorben. Wie es zu dem Unfall kam.

Nach dem schweren Unfall Ende Oktober kam der 21-jährige Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Dort ist er am Dienstagmorgen an seinen Verletzungen gestorben. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Nach dem schweren Unfall Ende Oktober kam der 21-jährige Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Dort ist er am Dienstagmorgen an seinen Verletzungen gestorben. (Symbolbild)

Ettlingen (dpa/lsw) - Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Unfall Ende Oktober am Dienstagmorgen an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Autofahrerin unerlaubt an einer Straßeneinmündung zur Bundesstraße 3 gewendet. Sie habe den 21-Jährigen im Gegenverkehr wohl übersehen, sodass dieser mit voller Wucht gegen das Fahrzeug gestoßen und darüber geschleudert worden sei. Laut Polizei kam er in ein Krankenhaus, wo er jetzt gestorben ist.

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