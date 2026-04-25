Tödlicher Unfall

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß auf B27

Ein 21-Jähriger ist im Kreis Tübingen mit seinem Motorrad unterwegs. Er möchte die Spur wechseln und übersieht dabei ein Auto – mit fatalen Folgen.

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Kirchentellinsfurt (dpa/lsw) - Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist bei Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Er starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 27, wie die Polizei mitteilte.

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Der 21-Jährige wollte demnach von der rechten auf die linke Spur wechseln. Dabei stieß er mit dem Auto eines 18-Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei den Angaben zufolge schwerste Verletzungen zu. Kurze Zeit später starb er an der Unfallstelle.

Der Autofahrer und eine 18 Jahre alte Beifahrerin erlitten laut den Angaben der Polizei einen leichten Schock und wurden medizinisch betreut. Die B27 war in Richtung Tübingen zeitweise gesperrt.

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