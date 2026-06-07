Fulda

Frontalkollision auf B27 - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 61-Jähriger kracht mit seinem Motorrad frontal in ein stehendes Auto – warum er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet, war noch unklar.

Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 27 in Osthessen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto zusammengeprallt. Er stürzte und zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall passierte am Sonntagnachmittag auf Höhe der Abzweigung nach Fulda-Dietershan. Aus bisher unbekannten Gründen sei der Motorradfahrer nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort habe ein 19 Jahre alter Autofahrer gerade gehalten, weil er nach links abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge mussten dann abgeschleppt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehrere Schwerverletzte nach Frontalkollision
Landstraße gesperrt

Mehrere Schwerverletzte nach Frontalkollision

Mitten am Sonntag kracht es auf der L1084 – zwei Autos, mehrere Schwerverletzte, ein Kind wird leicht verletzt. Warum der Mercedesfahrer plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet, bleibt rätselhaft.

31.05.2026

Auto gerät in Kurve auf Gegenfahrbahn - Motorradfahrer tot
Tödlicher Unfall

Auto gerät in Kurve auf Gegenfahrbahn - Motorradfahrer tot

Ein Auto kommt in der Kurve von der Spur ab, ein Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise.

03.05.2026

Motorradfahrer kracht in Auto und stirbt
Unfall

Motorradfahrer kracht in Auto und stirbt

Am Vormittag des Heiligabends endet das Leben eines 16-Jährigen auf einer Kreisstraße in Osthessen. Mit seinem Motorrad kollidiert er in einer S-Kurve mit einem Auto.

24.12.2024

B27

Motorradfahrer bei Unfall in Fulda schwer verletzt

05.04.2024

Unfall

Motorradfahrer stößt frontal gegen Kleinlaster und stirbt

13.06.2023