Frontalkollision auf B27 - Motorradfahrer schwer verletzt
Ein 61-Jähriger kracht mit seinem Motorrad frontal in ein stehendes Auto – warum er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet, war noch unklar.
Fulda (dpa/lhe) - Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 27 in Osthessen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto zusammengeprallt. Er stürzte und zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Der Unfall passierte am Sonntagnachmittag auf Höhe der Abzweigung nach Fulda-Dietershan. Aus bisher unbekannten Gründen sei der Motorradfahrer nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort habe ein 19 Jahre alter Autofahrer gerade gehalten, weil er nach links abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge mussten dann abgeschleppt werden.