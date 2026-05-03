Auto gerät in Kurve auf Gegenfahrbahn - Motorradfahrer tot
Ein Auto kommt in der Kurve von der Spur ab, ein Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise.
Fellingshausen (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Gießen ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet ein 35-jähriger Autofahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, streifte ein entgegenkommendes Auto und prallte anschließend frontal mit dem Motorrad eines 52-Jährigen zusammen. Der Kradfahrer habe so schwere Verletzungen erlitten, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle gestorben sei, hieß es in der Mitteilung der Polizei.
Die beiden Autofahrer sowie ihre Mitfahrer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzungen lagen zunächst nicht vor. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Straße zwischen Fellingshausen und Krofdorf-Gleiberg war für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.