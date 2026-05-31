Landstraße gesperrt

Mehrere Schwerverletzte nach Frontalkollision

Mitten am Sonntag kracht es auf der L1084 – zwei Autos, mehrere Schwerverletzte, ein Kind wird leicht verletzt. Warum der Mercedesfahrer plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet, bleibt rätselhaft.

Alle Verletzten wurden per Rettungsdienst in Kliniken gebracht. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Alle Verletzten wurden per Rettungsdienst in Kliniken gebracht. (Symbolbild)

Aalen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß in Aalen (Ostalbkreis) sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Ein 39-jähriger Autofahrer war auf einer Landstraße aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr gekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort kam es zur Kollision mit dem Auto eines 42-Jährigen. Beide Autofahrer sowie die 43-jährige Beifahrerin im zweiten Auto wurden schwer verletzt. Ein siebenjähriges Kind auf der Rückbank des zweiten Autos wurde leicht verletzt. Alle vier kamen in Krankenhäuser. Der Schaden wurde auf 45.000 Euro geschätzt. Die betroffene Landstraße 1084 war am Nachmittag voll gesperrt.

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