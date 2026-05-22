Zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision auf Landstraße

Schlier (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß auf der Landstraße zwischen Schlier-Unterankenreute und Wolfegg (Landkreis Ravensburg) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 67 Jahre alter Autofahrer war am Mittag aus bislang unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort sei er frontal gegen das entgegenkommende Auto eines 25-Jährigen geprallt.

Der Wagen des 67-Jährigen überschlug sich demnach und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 25-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Beide wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Landstraße war zwischenzeitlich voll gesperrt.