Motorradfahrer bei Unfall in Fulda schwer verletzt

Fulda (dpa) - Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Zusammenstoß auf der B27 in Fulda schwerste Verletzungen zugezogen. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei der Mann am Freitagabend in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer wurde durch den Anprall auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde zunächst in beiden Richtungen gesperrt.