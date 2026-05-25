Kollision mit Auto: 52-jähriger Motorradfahrer stirbt
Nach einem Wendemanöver kam es auf der B255 zu einem tödlichen Unfall. Ein Gutachter soll jetzt den genauen Hergang klären.
Herborn (dpa/lhe) - Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Herborn-Hörbach (Lahn-Dill-Kreis) tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 34-jähriger Autofahrer das Motorrad nach einem Wendemanöver beim Linksabbiegen übersehen haben, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofortiger Hilfe starb der Motorradfahrer am Montag noch an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 255. Der Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft beauftragt, den Unfallhergang zu klären. Die B255 war nach dem Unfall rund drei Stunden gesperrt.