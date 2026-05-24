Motorradfahrer stirbt bei Frontalcrash auf Landstraße
Auf einer Landstraße im Kreis Limburg-Weilburg prallt ein Motorrad frontal gegen ein Auto. Der 61-jährige Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll den Hergang klären.
Niedershausen (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto auf einer Landstraße im Kreis Limburg-Weilburg ums Leben gekommen. Der 61-Jährige sei nach dem Aufprall gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit.
Der Motorradfahrer war den Angaben zufolge am Mittag aus Löhnberg in Richtung Niedershausen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang sei es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto einer 40-Jährigen gekommen. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Gutachter an der Unfallstelle
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen worden. Der betroffene Streckenabschnitt war den Angaben zufolge mehr als vier Stunden gesperrt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.