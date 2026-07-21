Auto prallt gegen Baum und Fahrer stirbt
Ein 42-Jähriger kommt nahe Bad Soden-Salmünster mit seinem Wagen von der Straße ab. Der Unfall endet tödlich. Die Polizei setzt eine Drohne zur Unfallaufnahme ein und bittet Zeugen um Hinweise.
Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf einer Landstraße in der Nähe von Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Fahrer mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Laut Polizei kam der 42-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache am Morgen gegen 5.50 Uhr von der Fahrbahn ab.
Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr konnten den Angaben zufolge nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei hat für ihre Ermittlungen zur Unfallursache einen Gutachter eingeschaltet und die Unfallstelle mit einer Drohne überflogen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden.