Autofahrer bei Zusammenstoß mit Baum tödlich verletzt
In den frühen Morgenstunden kommt ein 52 Jahre alter Autofahrer von der Straße ab. Er erleidet bei dem Unfall tödliche Verletzungen.
Nentershausen (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 3249 bei Nentershausen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Fulda mitteilte, soll der 52-Jährige mit seinem Auto gegen 5.21 Uhr in einer Rechtskurve am Ortsausgang in Fahrtrichtung Norden von der Straße abgekommen sein.
Das Fahrzeug sei dann gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer starb demnach noch an der Unfallstelle. Weitere Verkehrsteilnehmer seien nicht an dem Unfall beteiligt gewesen. Zur Unfallursache könne man bisher keine Angaben machen, so der Polizeisprecher.