Schwerer Verkehrsunfall

Zwei Tote nach Unfall aus ausgebranntem Wagen geborgen

Ein Elektroauto gerät beim Überholen ins Schleudern und prallt gegen einen Baum. Für Fahrer und Beifahrerin kommt jede Hilfe zu spät.

Zwei Menschen verunglückten bei dem schweren Unfall tödlich. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Zwei Menschen verunglückten bei dem schweren Unfall tödlich.

Bartholomä (dpa/lsw) - Ein missglücktes Überholmanöver hat auf der Landesstraße 1165 bei Bartholomä (Ostalbkreis) zwei Menschen das Leben gekostet. Nach Angaben der Polizei geriet ein Elektroauto beim Wiedereinscheren ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend wurde der Wagen zurück auf die Straße geschleudert, fing Feuer und brannte vollständig aus. Der 34 Jahre alte Fahrer und seine 43 Jahre alte Beifahrerin wurden tot aus dem ausgebrannten Auto geborgen.

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