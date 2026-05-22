Auto prallt gegen Baum - Fahrer lässt Beifahrerin zurück
Die Polizei sucht nach einem Unfall einen Autofahrer. In dem Unfallwagen fanden die Beamten seine verletzte Beifahrerin. Der Mann soll auf seiner Flucht in einen Transporter gestiegen sein.
Offenbach (dpa/lhe) - Ein Mann ist am Morgen bei Offenbach gegen einen Baum gefahren und dann vom Unfallort geflüchtet. Seine 27 Jahre alte Beifahrerin habe er in dem Wagen zurückgelassen, teilte die Polizei mit. Die Frau hatte Prellungen erlitten, sie wurde in eine Klinik gebracht.
Nach ersten Ermittlungen war der Mann entgegen der Fahrtrichtung auf die Bundesstraße zwischen Obertshausen und Offenbach gefahren, kurz darauf von der Straße abgekommen und gegen den Baum geprallt.
Nach dem Unfall soll der etwa 25-Jährige in einen Transporter gestiegen sein, dieser fuhr davon. Die Fahndung verlief zunächst erfolglos. Weitere Informationen lagen der Polizei zunächst nicht vor.