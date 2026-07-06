Auto kracht gegen Baum - Beifahrerin schwer verletzt

Rotenburg (dpa/lhe) - Ein Auto ist in der Ortsdurchfahrt von Braach bei Rotenburg an der Fulda gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei kam der 51 Jahre alte Fahrer am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab.

Während der Mann nur leicht verletzt wurde, erlitt seine 37 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen. Sie war zeitweise bewusstlos und wurde in dem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie mit schwerem Gerät aus dem Wagen. Anschließend brachte ein Rettungshubschrauber die Frau in eine Klinik.

Die Polizei ordnete bei dem Fahrer eine Blutentnahme an. Außerdem wurde das Auto sichergestellt und ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.