Auto fährt gegen Baum – Fahrer schwer verletzt
Ein Autofahrer wird bei Schlangenbad schwer verletzt, als er mit seinem Wagen von der Straße abkommt und gegen einen Baum fährt. Die Polizei untersucht die Ursache des Unfalls.
Schlangenbad (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall nahe Schlangenbad (Rheingau-Taunus-Kreis) ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr der Gemeinde Schlangenbad mitteilte, war der Autofahrer am Sonntagabend auf der Landesstraße L3037 in Fahrtrichtung Bad Schwalbach unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er demnach mit seinem Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.
Der Fahrer wurde den Angaben zufolge in seinem Wagen eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit. Die Landesstraße war demnach während der Rettungs- und Aufräumarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.