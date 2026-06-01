Auto prallt gegen Baum - 21-Jährige stirbt bei Echzell
Bei einem Unfall prallt ein Auto gegen einen Baum. Eine junge Frau stirbt am Unfallort, der Fahrer wird schwer verletzt – die Polizei sucht nach der Ursache.
Echzell (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Echzell ist eine 21-Jährige tödlich verletzt worden, ein 21-Jähriger wurde schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, war der 21-Jährige auf der Kreisstraße 181 aus Richtung Wölfersheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum prallte und erst auf einem Feld zum Stehen kam. Die 21-jährige Mitfahrerin starb noch am Unfallort.
Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Bis 22:30 Uhr war die K181 voll gesperrt.