Auto prallt gegen Baum - 21-Jährige stirbt bei Echzell

Echzell (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Echzell ist eine 21-Jährige tödlich verletzt worden, ein 21-Jähriger wurde schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, war der 21-Jährige auf der Kreisstraße 181 aus Richtung Wölfersheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum prallte und erst auf einem Feld zum Stehen kam. Die 21-jährige Mitfahrerin starb noch am Unfallort.