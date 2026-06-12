Unfälle

Schwerverletzter E-Scooter-Fahrer – Polizei sucht Zeugen

Ein 19-Jähriger wird mit schweren Verletzungen im Rheingau-Taunus-Kreis neben seinem E-Scooter entdeckt - ist er gestürzt oder war noch ein weiteres Fahrzeug beteiligt? Die Polizei ermittelt.

Nach Unfall in Taunusstein bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Nach Unfall in Taunusstein bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. (Symbolbild)

Taunusstein (dpa/lhe) - Nach dem Auffinden eines schwerverletzten E-Scooter-Fahrers in Taunusstein-Neuhof ermittelt die Polizei. Passanten hatten den 19-Jährigen am späten Donnerstagabend neben seinem E-Roller auf der Straße liegend gefunden. Ob er alleine stürzte oder ob es Kontakt mit einem anderen Fahrzeug gab, sei bisher noch unklar. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die Polizei bat Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

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