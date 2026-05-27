Zwölfjähriger bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt
Ein zwölfjähriger Junge erleidet beim E-Scooter-Unfall schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in die Klinik. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.
Birstein (dpa/lhe) - Ein zwölfjähriger Junge ist bei einem Unfall mit einem E-Scooter im Main-Kinzig-Kreis so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Wie die Polizei mitteilte, war der Schüler am Nachmittag zusammen mit einem 14-Jährigen auf dem Fahrzeug von Birstein in Richtung Brachttal unterwegs. Aus noch unklarer Ursache sei er gestürzt und habe schwerste Verletzungen erlitten.
Der 14-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Schlüchtern bittet Zeugen des Unfalls um Hinweise.