Unfälle

Zwölfjähriger bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Ein zwölfjähriger Junge erleidet beim E-Scooter-Unfall schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in die Klinik. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Der zwölfjährige E-Scooter-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Der zwölfjährige E-Scooter-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. (Symbolbild)

Birstein (dpa/lhe) - Ein zwölfjähriger Junge ist bei einem Unfall mit einem E-Scooter im Main-Kinzig-Kreis so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Wie die Polizei mitteilte, war der Schüler am Nachmittag zusammen mit einem 14-Jährigen auf dem Fahrzeug von Birstein in Richtung Brachttal unterwegs. Aus noch unklarer Ursache sei er gestürzt und habe schwerste Verletzungen erlitten. 

Der 14-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Schlüchtern bittet Zeugen des Unfalls um Hinweise.

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