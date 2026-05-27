Zwölfjähriger bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Birstein (dpa/lhe) - Ein zwölfjähriger Junge ist bei einem Unfall mit einem E-Scooter im Main-Kinzig-Kreis so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Wie die Polizei mitteilte, war der Schüler am Nachmittag zusammen mit einem 14-Jährigen auf dem Fahrzeug von Birstein in Richtung Brachttal unterwegs. Aus noch unklarer Ursache sei er gestürzt und habe schwerste Verletzungen erlitten.