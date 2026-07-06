Unfälle

Zwei Teenager bei E-Scooter-Unfall schwer verletzt

Zwei Teenager sind zusammen auf einem E-Scooter unterwegs. Plötzlich verliert die Fahrerin die Kontrolle. Beide werden bei dem Unfall schwer verletzt.

Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Symbolbild)

Wetzlar (dpa/lhe) - Zwei Jugendliche sind bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Wetzlar schwer verletzt worden. Wie die Polizei Mittelhessen mitteilte, waren die beiden am Sonntag gemeinsam auf dem Roller unterwegs, als die 14 Jahre alte Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. 

Sowohl sie als auch die 15 Jahre alte Mitfahrerin seien mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. «Die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Es wird auch geprüft, ob die Beförderung der Mitfahrerin Grund für den Kontrollverlust gewesen sein könnte», erklärten die Beamten. 

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, ist gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden.

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