Verkehr

Zwei 15-Jährige bei E-Scooter-Unfall schwer verletzt

Ein E-Scooter-Unfall endet für zwei Jugendliche mit schweren Verletzungen. Eine von ihnen wird per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrerin des E-Scooters landete auf der Frontscheibe des Autos. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Fahrerin des E-Scooters landete auf der Frontscheibe des Autos. (Symbolbild)

Groß-Zimmern (dpa/lhe) - Bei einer Fahrt mit einem E-Scooter sind in Groß-Zimmern bei Darmstadt zwei 15-Jährige mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die beiden Mädchen waren am Nachmittag mit dem E-Scooter vom Fahrradweg auf eine querende Straße gewechselt, wo ein Auto von links kam, wie die Polizei mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Mädchen vom E-Scooter geschleudert wurden. Die Fahrerin prallte dabei gegen die Frontscheibe des Autos. 

Sie wurde mit Verdacht auf schwere innere sowie Kopfverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Mitfahrerin kam mit einem Krankenwagen ebenfalls in eine Klinik. Der 56-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt.

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