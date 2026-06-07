Verkehr

Überholmanöver endet mit lebensgefährlichen Verletzungen

Ein Auto kommt von einer Bundesstraße ab und prallt gegen einen Baum. Die Kollision ist so heftig, dass der Motor aus dem Wagen herausgerissen wird.

Zwei Rettungshubschrauber bringen die lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Zwei Rettungshubschrauber bringen die lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)

Hünstetten (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einem Unfall in Westhessen schwer, teils lebensgefährlich verletzt worden. Ein Auto kam bei einem Überholmanöver von der B417 bei Hünstetten (Rheingau-Lahn-Kreis) ab, überschlug sich und prallte schließlich gegen einen Baum, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Wagen war den Angaben zufolge mit einer so großen Wucht gegen den Baum geprallt, dass der Motor herausgerissen und der vordere Teil des Wagens durch den Baum «förmlich gespalten» wurde.

Rettung per Hubschrauber

Feuerwehrleute mussten den eingeklemmten Fahrer und die Beifahrerin aus dem Auto befreien. Beide hätten schwerste Verletzungen erlitten, so die Feuerwehr. Die Frau sei sogar bewusstlos gewesen. Zwei Rettungshubschrauber flogen sie in ein Krankenhaus. 

Ein weiterer Mitfahrer, der auf der Rückbank saß, habe zusammen mit Ersthelfern selbstständig den Wagen verlassen können. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
18-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum - schwer verletzt
Ursache unklar

18-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum - schwer verletzt

Mit voller Wucht gegen den Baum: Im Odenwaldkreis verliert ein Fahranfänger auf der B45 die Kontrolle. Was die Polizei jetzt untersucht.

12.04.2026

Mann prallt mit Auto gegen Baum: tödliche Verletzungen
Autounfall

Mann prallt mit Auto gegen Baum: tödliche Verletzungen

Ein Auto kommt auf einer geraden Landstraße von der Fahrbahn ab. Bei dem Aufprall wird der Fahrer eingeklemmt.

08.12.2025

Auto prallt gegen Baum - Fahrerin tot
Unfälle

Auto prallt gegen Baum - Fahrerin tot

Auf einer Landstraße in Osthessen verliert eine 64-Jährige plötzlich die Kontrolle über ihr Auto. Es prallt gegen einen Baum, stürzt eine Böschung hinab und gerät in Brand.

05.05.2025

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt
Tödlicher Unfall

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Plötzlich kommt ein Mann mit seinem Wagen von der Straße ab - unklar ist bislang, weshalb. Der Unfall endet für ihn tödlich.

02.02.2025

Unfall

Auto prallt gegen Baum: Fahrer stirbt

05.05.2023