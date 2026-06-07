Überholmanöver endet mit lebensgefährlichen Verletzungen
Ein Auto kommt von einer Bundesstraße ab und prallt gegen einen Baum. Die Kollision ist so heftig, dass der Motor aus dem Wagen herausgerissen wird.
Hünstetten (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einem Unfall in Westhessen schwer, teils lebensgefährlich verletzt worden. Ein Auto kam bei einem Überholmanöver von der B417 bei Hünstetten (Rheingau-Lahn-Kreis) ab, überschlug sich und prallte schließlich gegen einen Baum, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Wagen war den Angaben zufolge mit einer so großen Wucht gegen den Baum geprallt, dass der Motor herausgerissen und der vordere Teil des Wagens durch den Baum «förmlich gespalten» wurde.
Rettung per Hubschrauber
Feuerwehrleute mussten den eingeklemmten Fahrer und die Beifahrerin aus dem Auto befreien. Beide hätten schwerste Verletzungen erlitten, so die Feuerwehr. Die Frau sei sogar bewusstlos gewesen. Zwei Rettungshubschrauber flogen sie in ein Krankenhaus.
Ein weiterer Mitfahrer, der auf der Rückbank saß, habe zusammen mit Ersthelfern selbstständig den Wagen verlassen können. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.