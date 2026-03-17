Unfall

Jugendliche verletzt: Autofahrer fährt nach Unfall davon

In Murr sind zwei 14-Jährige auf einem E-Scooter mit einem Auto kollidiert. Einer wurde schwer verletzt, der andere leicht. Der Autofahrer sei davongefahren.

Die beiden Jugendlichen sollen zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs gewesen sein. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die beiden Jugendlichen sollen zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs gewesen sein. (Symbolbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nach dem Zusammenstoß mit zwei Jugendlichen auf einem E-Scooter soll ein Autofahrer davongefahren sein. Einer der 14-Jährigen auf dem Scooter erlitt schwere Verletzungen, der andere leichte, wie die Polizei mitteilte. Beide kamen ins Krankenhaus.

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An einer Kreuzung in Murr (Landkreis Ludwigsburg) haben die Jugendlichen am Montag demnach dem heranfahrenden Auto die Vorfahrt genommen. Dadurch kam es zum Zusammenprall, ehe der unbekannte Autofahrer davongefahren sein soll.

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