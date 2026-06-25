Unglück

Mädchen bei E-Scooter-Unfall schwer verletzt

Zwei Jugendliche fahren auf einem E-Scooter und bauen einen Unfall. Die Ursache muss nun geklärt werden.

Die Mädchen wurden in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa
Die Mädchen wurden in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Fuldatal (dpa/lhe) - Zwei Mädchen sind bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Fuldatal (Kreis Kassel) schwer verletzt worden. Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen seien gemeinsam auf dem Gefährt unterwegs gewesen und mit einem Auto kollidiert, teilte die Polizei mit. Bei beiden sei nach erster Versorgung Lebensgefahr nicht ausgeschlossen worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Unfall mit dem Wagen des 55 Jahre alten Fahrers kam, muss nun ermittelt werden.

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