Mannheim: Unfall zwischen E-Scooter und Auto - 15-Jährige verletzt

Mannheim. Eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin und ihre Mitfahrerin sind bei einem Unfall am Montagmittag im Kreuzungsbereich Dohlengasse/Domstiftstraße in Mannheim verletzt worden. Laut Polizeimeldung wurden sie gegen 13 Uhr von einem 76-jährigen BMW-Fahrer erwischt. Dieser wollte von der Dohlengasse nach links in die Domstiftstraße abbiegen, wobei er die Vorfahrt des E-Scooters missachtete. Die beiden Mädchen stürzten bei dem Zusammenstoß zu Boden und verletzten sich dadurch leicht. Sie suchten eigenständig einen Arzt auf. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass die Mitnahme von Personen auf E-Scootern nicht erlaubt ist und zu Gefahrensituationen bis hin zu Unfällen führen kann. (sig)