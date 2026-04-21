Heidelberg: Audi-Fahrerin missachtet Vorfahrt - eine Person verletzt

Heidelberg. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagnachmittag gegen 15 Uhr in Heidelberg-Pfaffengrund verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete eine 33-jährige BMW-Fahrerin auf der Friedrich-Schott-Straße an der Einmündung zum Kurpfalzring die Vorfahrt des 34-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Dabei lösten im Audi alle Airbags aus. Diese klemmten den 34-Jährigen im Fahrzeug ein, sodass er von der Feuerwehr befreit werden musste. Anschließend kam er mit leichten Verletzungen zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus.