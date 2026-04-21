Heidelberg: Audi-Fahrerin missachtet Vorfahrt - eine Person verletzt
Bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen in Heidelberg wird ein 34-Jähriger verletzt. Die Unfallverursacherin war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.
Heidelberg. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagnachmittag gegen 15 Uhr in Heidelberg-Pfaffengrund verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete eine 33-jährige BMW-Fahrerin auf der Friedrich-Schott-Straße an der Einmündung zum Kurpfalzring die Vorfahrt des 34-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Dabei lösten im Audi alle Airbags aus. Diese klemmten den 34-Jährigen im Fahrzeug ein, sodass er von der Feuerwehr befreit werden musste. Anschließend kam er mit leichten Verletzungen zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus.
Die 33-jährige Fahrerin des BMW sowie deren weiteren Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Beide Autos wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 35.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass die Unfallverursacherin nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Gegen sie wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Verkehrsdienst Heidelberg führt die weiteren Unfallermittlungen. (sig)