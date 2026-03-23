Heidelberg: Mercedes-Fahrer missachtet rote Ampel - eine Person verletzt

Heidelberg. Bei einem Unfall am Sonntagabend in der Speyerer Straße in Heidelberg ist am Sonntagabend eine 54-Jährige verletzt worden. Nach Angaben der Polizei bretterte ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 21.30 Uhr auf Höhe der Einmündung Speyerer Straße/Stückerweg über eine rote Ampel. Zur gleichen Zeit fuhr die 54-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf der Speyerer Straße stadteinwärts und wollte bei Grünlicht links in den Stückerweg abbiegen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.