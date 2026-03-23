Unfall

Heidelberg: Mercedes-Fahrer missachtet rote Ampel - eine Person verletzt

Eine 54-jährige Mitsubishi-Fahrerin ist in Heidelberg am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Während der Unfallaufnahme war die Speyerer Straße zwischenzeitlich voll gesperrt.

Die Frau kam in ein Krankenhaus (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Frau kam in ein Krankenhaus (Symbolbild).

Heidelberg. Bei einem Unfall am Sonntagabend in der Speyerer Straße in Heidelberg ist am Sonntagabend eine 54-Jährige verletzt worden. Nach Angaben der Polizei bretterte ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 21.30 Uhr auf Höhe der Einmündung Speyerer Straße/Stückerweg über eine rote Ampel. Zur gleichen Zeit fuhr die 54-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf der Speyerer Straße stadteinwärts und wollte bei Grünlicht links in den Stückerweg abbiegen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

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Die 54-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der erforderlichen Fahrbahnreinigung war die Speyerer Straße bis 23.30 Uhr zwischenzeitlich voll gesperrt. das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Unfallermittlungen übernommen. (heh)

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