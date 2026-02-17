Verkehrsunfall

Heidelberg: Unfall zwischen 84-Jähriger und 25-Jährigem im Kreuzungsbereich

Eine Hyundai-Fahrerin und ein Renault-Fahrer sind auf einer Kreuzung der L594 in Heidelberg ineinander gerauscht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Beuide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall in Heidelberg abgeschleppt werden (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Beuide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall in Heidelberg abgeschleppt werden (Symbolbild).

Heidelberg. Eine 84-jährige Hyundai-Fahrerin und ein 25-jähriger Renault-Fahrer sind am Freitagnachmittag auf der Kreuzung L594/L600 zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei fuhr die Seniorin auf der L594 in Richtung Heidelberg, während der Renault-Fahrer aus der Straße „Im Breitspiel“ in Richtung Gaiberg unterwegs war. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 25-Jährige bei Grün in den Kreuzungsbereich ein. Dort stießen die beiden Fahrzeuge miteinander zusammen und so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die 84-Jährige wurde vorsorglich vor Ort in einem Rettungswagen versorgt, jedoch wurden bei ihr hier keine Verletzungen festgestellt. Auch der 25-Jährige blieb unverletzt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht abschließend beziffert werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 174 4111 entgegengenommen. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: Autofahrerin bei Unfall an Kreuzung der Speyerer Straße verletzt 
Polizei

Heidelberg: Autofahrerin bei Unfall an Kreuzung der Speyerer Straße verletzt 

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Speyerer Straße (L600A) und der Auffahrt zur B535 ist am Samstagnachmittag eine Autofahrerin verletzt worden. Nach Polizeiangaben entstand zudem hoher Sachschaden.

15.02.2026

Heidelberg: Zwei Autos krachen auf Kreuzung ineinander
Zeugenaufruf

Heidelberg: Zwei Autos krachen auf Kreuzung ineinander

Bei dem Unfall entstand ein vierstelliger Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

12.11.2025

Heidelberg: Unfall im Kreuzungsbereich - eine Person verletzt
Verkehrsunfall

Heidelberg: Unfall im Kreuzungsbereich - eine Person verletzt

Bei einem Unfall in Heidelberg ist eine 62-Jährige verletzt worden. Fuhr eine der Beteiligten bei Rot oder ist die Ampel ausgefallen?

24.10.2025

Heidelberg: Unfall auf Kurfürsten-Anlage - Fuhr der Verursacher über Rot?
Blaulicht

Heidelberg: Unfall auf Kurfürsten-Anlage - Fuhr der Verursacher über Rot?

Bei dem Unfall auf der Heidelberger Kurfürsten-Anlage entstand ein fünfstelliger Sachschaden. Ob der 79-jährige Verursacher über Rot bretterte, sollen die Unfallermittlungen ergeben.

11.09.2025

Heidelberg: Unfall in Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht
10.000 Euro Sachschaden

Heidelberg: Unfall in Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall in Heidelberg widersprechen sich die Beteiligten. Die Polizei sucht Zeugen.

28.08.2025