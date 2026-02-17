Heidelberg: Unfall zwischen 84-Jähriger und 25-Jährigem im Kreuzungsbereich
Eine Hyundai-Fahrerin und ein Renault-Fahrer sind auf einer Kreuzung der L594 in Heidelberg ineinander gerauscht. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Heidelberg. Eine 84-jährige Hyundai-Fahrerin und ein 25-jähriger Renault-Fahrer sind am Freitagnachmittag auf der Kreuzung L594/L600 zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei fuhr die Seniorin auf der L594 in Richtung Heidelberg, während der Renault-Fahrer aus der Straße „Im Breitspiel“ in Richtung Gaiberg unterwegs war. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 25-Jährige bei Grün in den Kreuzungsbereich ein. Dort stießen die beiden Fahrzeuge miteinander zusammen und so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die 84-Jährige wurde vorsorglich vor Ort in einem Rettungswagen versorgt, jedoch wurden bei ihr hier keine Verletzungen festgestellt. Auch der 25-Jährige blieb unverletzt.
Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht abschließend beziffert werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 174 4111 entgegengenommen. (heh)