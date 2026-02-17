Heidelberg: Unfall zwischen 84-Jähriger und 25-Jährigem im Kreuzungsbereich

Heidelberg. Eine 84-jährige Hyundai-Fahrerin und ein 25-jähriger Renault-Fahrer sind am Freitagnachmittag auf der Kreuzung L594/L600 zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei fuhr die Seniorin auf der L594 in Richtung Heidelberg, während der Renault-Fahrer aus der Straße „Im Breitspiel“ in Richtung Gaiberg unterwegs war. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 25-Jährige bei Grün in den Kreuzungsbereich ein. Dort stießen die beiden Fahrzeuge miteinander zusammen und so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die 84-Jährige wurde vorsorglich vor Ort in einem Rettungswagen versorgt, jedoch wurden bei ihr hier keine Verletzungen festgestellt. Auch der 25-Jährige blieb unverletzt.