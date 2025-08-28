10.000 Euro Sachschaden

Heidelberg: Unfall in Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall in Heidelberg widersprechen sich die Beteiligten. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei dem Unfall am Mittwochnachmittag entstand Schaden in fünfstelliger Höhe. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Bei dem Unfall am Mittwochnachmittag entstand Schaden in fünfstelliger Höhe. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
